Senioren, die keine Möglichkeit haben, ins Impfzentrum nach Schifferstadt zu kommen, können in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen einen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Auch andernorts wird so ein Angebot organisiert.

Der Fahrdienst richte sich an alle derzeit impfberechtigten über 80-jährigen Senioren, die bereits einen Impftermin erhalten, aber keine Chance haben, sich von Familienmitgliedern, Bekannten oder Freunden nach Schifferstadt in die neue Kreissporthalle bringen zu lassen. Nach Angaben von Manfred Scharfenberger (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, werden dafür in Abstimmung mit den Ortsgemeinden drei Neunsitzer genutzt, zu denen die Bürgerbusse aus Hanhofen und Römerberg zählen.

Die Busse werden mit einer Absperrung in Form einer starken Folie oder transparenten Scheibe hinter dem Fahrerbereich ertüchtigt, um den größtmöglichen Schutz zu bieten. Zudem gilt in den Fahrzeugen Maskenpflicht. Scharfenberger bittet die Senioren, ihre FFP2-Masken mitzubringen, die sie kostenlos in der Apotheke erhalten hätten. Die Busse werden dem Bürgermeister zufolge nach jeder Fahrt desinfiziert. Pro Fahrt dürften maximal zwei Impflinge befördert werden. Die Koordinatoren in den Ortsgemeinden werden schauen, dass – soweit möglich – immer zwei Personen nach Schifferstadt gebracht werden, sagt Scharfenberger. Er dankt den mehr als zehn ehrenamtlichen Fahrern, die es älteren, nicht mobilen Bürgern damit ermöglichen, sich impfen zu lassen.

Waldsee: Ab Montag Anmeldung

Auch in der Verbandsgemeinde Rheinauen wird es laut Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) einen Fahrdienst für mobil eingeschränkte, impfberechtigte Senioren geben. Derzeit laufen noch die Abstimmungen. Eingesetzt werden sollen mindestens drei Busse, darunter der Otterstadter Jugendfeuerwehrbus sowie der Waldseer Bürgerbus, die ertüchtigt wurden, um die Hygieneregeln einzuhalten. In den Bussen gilt Maskenpflicht. In Waldsee nimmt das Bürgerbus-Team ab kommenden Montag, 18. Januar, Anmeldungen von mobil eingeschränkten Personen mit Impftermin entgegen.

Kontakt

Dudenhofen: Reimund Gebhard, Telefon 06232 70120 oder 0176 43060692, E-Mail: reimund-gebhard@t-online.de beziehungsweise Rike Polaschek, 06232 93655, E-Mail: rpolaschek@aol.com.

Hanhofen: Bernhard Steigleider, 0175 2687311 (montags bis freitags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr)

Harthausen: Cornelia Knebl, 06344 1210

Römerberg: Simone Hoffner, 0174 5951641, simone.hoffner@vgrd.de

Berghausen: Ingrid Leidig, 0176 95760778

Heiligenstein: Edith Flögel, 06232 84227

Mechtersheim: Bärbel Steinmetz, 06232 84244

Organisation FVB.HILFT: 0163 6314860, FVB.hilft@gmail.com