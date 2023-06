Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Schifferstadt läuft’s. Das Impfen in der neuen Kreissporthalle funktioniert bislang reibungslos. Derzeit wird 160 Menschen täglich das Serum verabreicht, doch der Takt soll sich schon bald erhöhen. Landrat Clemens Körner (CDU) will zudem dafür werben, dass die Vergabe der Termine einfacher wird.

„Ich muss sagen, dass wir begeistert sind“, sagt Impfkoordinator Tilo Meinke und klingt absolut zufrieden. Die Abläufe im Schifferstadter Impfzentrum funktionieren reibungslos.