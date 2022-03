Mit einem verlorenen Farbeimer hat ein Unbekannter am Wochenende die Feilitzschstraße in Bobenheim-Roxheim verschmutzt. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Autofahrer am Samstagmittag die weißen Farbspuren auf der Fahrbahn, die teilweise schon getrocknet waren. Ein noch feuchter, dicker Fleck konnte demnach mit Sand gebunden werden. Eine vorbeifahrende Autofahrerin sagte laut Polizeibericht aus, dass sie schon am Freitag gegen 20 Uhr einen Radfahrer an besagter Stelle gesehen habe, dem ein Farbeimer aus seinem Fahrradkorb gefallen sei. Um die Beseitigug der ausgelaufenen Farbe habe dieser sich nicht gekümmert. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.