Am Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, wird im Rhein-Pfalz-Kreis die Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ gehisst. Für die Gleichstellungsbeauftragten ist das Thema wichtig. Schließlich gibt es da einen Vertrag, der erfüllt werden muss.

Die bundesweite Aktion wurde 2001 initiiert von der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes. In diesem Jahr findet die kreisweite Gedenkveranstaltung am Freitag um 11.30 Uhr in Bobenheim-Roxheim