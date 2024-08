Die Bürgerstiftung Mutterstadt lãdt Seniorinnen und Senioren sowie mobilitätseingeschränkte Menschen zu kostenlosen Ausflügen mit der E-Rikscha ein. Auf diese Weise könnten ältere Menschen die Gemeinde oder auch die nähere Umgebung wie den Mutterstadter Wald und das Maudacher Bruch erkunden, heißt es in der Mitteilung. Termine können per E-Mail unter hallo@3radkutsche.de oder per Telefon unter 0155 66393194 vereinbart werden. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.3radkutsche.de.