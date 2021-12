Um dem dynamischen Pandemiegeschehen zu begegnen und die Kreisgemeinden bei der Organisation der Landesimpfbustermine zu unterstützen, wird der Rhein-Pfalz-Kreis erstmalig am Freitag, 3. Dezember, in Mutterstadt (Palatinum, 9 bis 17Uhr) und danach auch an allen weiteren Impfbustermin mit einem eigenen, rund zehnköpfigen Team vor Ort dabei sein. Ziel ist es nach Angaben der Kreisverwaltung, an jedem Termin mehr Menschen impfen zu können und Wartezeiten für die Bürger möglichst zu verkürzen. „Wenn wie geplant alle Räder ineinandergreifen, können dem Bürger leistungsfähige und dezentrale Angebote im ganzen Kreis geboten werden“, sagt Landrat Clemens Körner (CDU). Spezialisten aus Medizin und Verwaltung sollen bei der Dokumentation, Administration, Aufklärung und Impfung helfen. Material und insbesondere Technik des ehemaligen Landesimpfzentrums Rhein-Pfalz in Schifferstadt werden Körner zufolge zum Einsatz kommen. Parallel arbeite das Impfkoordinations-Team des Kreises daran, ergänzende Impfangebote zu schaffen.