Landwirte haben am Sonntag bundesweit Zentrallager der Discount-Einzelhandelskette Aldi blockiert. In der Pfalz versperrten sie mit ihren Traktoren die Zufahrt zum Lager in Grünstadt. Mit dabei war auch der Mutterstadter Landwirt Hartmut Magin.

Die Milchpreise befinden sich schon seit Jahren auf einem niedrigen Niveau. Durch die Corona-Pandemie sind die Preise, die Milchbauern für ihre Produkte bekommen, nach Angaben der Bauerninitiative „Land