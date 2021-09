Unter kundiger Anleitung durch den nächtlichen Robinienwald – das geht in Maxdorf am Freitag, 17. September. Der Wanderweg führt vom Parkplatz am Hallenbad auf schmalen Pfaden in den Wald, kündigt Helmut Eirich für die Gruppe „Vier Auwäldler“ an. Das sind vier Natur- und Landschaftsführer, die im Raum Vorderpfalz Führungen veranstalten. Über offenes Grünland und Streuobstwiesen gehe es vorbei an imposanten Eichen.

Wie ist es zu dieser Landschaft gekommen? Welche Geschichten und Sagen gibt es dazu zu berichten? Was bedeutet „Lichtverschmutzung“? Wer sich dafür interessiert, kann sich anmelden: Telefon 06233/792163, E-Mail ZNL_RP_FT@Kabelmail.de. Laut Veranstalter dauert die Führung etwa zwei Stunden, die Anzahl der Teilnehmer ist auf 15 Personen begrenzt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hallenbad Maxdorf, die Kosten pro Person betragen zehn Euro, für Kinder bis zwölf Jahre Teilnahme kostenlos. Tipp: auf angemessenes Schuhwerk achten.

Im Netz



www.naturfuehrer.wixsite.com/vierauwaeldler