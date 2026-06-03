Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen betrunkenen Autofahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen. Wie die Polizei berichtet, wird gegen den 61-Jährigen nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Gegen 23 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei einen Autofahrer gemeldet, der in der Rehhütter Straße in Waldsee mit seinem Wagen in einer sehr auffälligen Fahrweise unterwegs sei. Kurze Zeit später trafen die verständigten Beamten den Mann – noch in seinem Auto sitzend – an seiner Adresse an. Bei der Kontrolle des 61-Jährigen bemerkten die Polizisten laut Bericht deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.