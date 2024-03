Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Prozent ihrer jeweiligen Waldfläche wollen Gemeinden im Speyerer Umland 20 Jahre lang sich selbst überlassen. Das und noch mehr müssen sie tun, um in den Genuss einer Förderungdurch den Bund zu kommen. Das Ziel: den Wald für die Folgen des Klimawandels fit zu machen. Förster Jürgen Render erklärt, welche Gebiete ausgewählt wurden und aus welchen Gründen.

Förster Jürgen Render ist selbst immer wieder erschrocken, wenn er sieht, was in „seinem“ Wald vorgeht. In dem Revier im Speyerer Umland beobachtet