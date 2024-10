„Pfälzer wie du und ich ...“ ist der Titel einer Exkursion in die jüdische Geschichte Bobenheim-Roxheims am Samstag, 9. November, um 14 Uhr ab dem Kriegerdenkmal in der Altrheinanlage. Veranstalter ist das Bündnis für Demokratie und Vielfalt.

Bei einem zweistündigen kulturhistorischen Spaziergang bis zum jüdischen Friedhof in der Roxheimer Straße erfahren die Teilnehmer etwas über das frühere jüdische Leben in der Gemeinde und wie die Nationalsozialisten es erstickten. Die männlichen Teilnehmer werden gebeten, beim Betreten des jüdischen Friedhofs eine Kopfbedeckung zu tragen. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt und kostet fünf Euro pro Person. Wer wenig oder nichts verdient, kann laut Veranstalter kostenlos teilnehmen.