Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einem Zugunglück am Sonntagabend sind 410 Fahrgäste in der Bobenheim-Roxheimer Jahnhalle gestrandet. Fast 100 Einsatzkräfte waren vor Ort und sorgten für eine reibungslose Evakuierung. Der Erste Beigeordnete übt am Tag danach deutliche Kritik an der Deutschen Bahn.

Gegen 18.30 Uhr passierte der Regionalexpress 4496, der von Frankenthal in Richtung Worms unterwegs war, den Ort Bobenheim-Roxheim. Dort kam es, wie die Bundespolizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, zu einem Personenunfall. Die 410 Fahrgäste blieben nach Kenntnis der Polizei unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die