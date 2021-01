Pakete abholen und verschicken, das geht jetzt auch an der neuen Packstation am Globus-Markt. Wie das Unternehmen DHL mitteilt, wurde auf dem Gelände des Supermarkts die erste Packstation im Ort aufgestellt. Wer sich im Internet unter www.dhl.de/packstation für den Service registriert und eine entsprechende App auf dem Handy installiert, kann künftig seine Pakete auch an die Packstation schicken lassen und dort rund um die Uhr abholen. Zum Verschicken ist laut DHL keine Registrierung nötig.