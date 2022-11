Ein blutender Mann, der am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in einem Geschäft in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt erschienen ist und um Hilfe bat, hat die Polizei auf die Spur eines Unfalls und einer anschließenden gefährlichen Körperverletzung gebracht. Laut Polizei, die mit mehreren Funkstreifen im Einsatz war, ergaben die ersten Ermittlungen, dass zunächst ein mit sechs Personen besetzter Kleintransporter auf eine Mauer auffuhr - wohl wegen des Alkoholpegels des Fahrers. Beim Versuch der Fahrzeuginsassen, durch einen Reifenwechsel das beschädigte Fahrzeug wieder flott zu machen, sei es zum Streit gekommen. Einer der Beteiligten sei durch einen noch nicht sicher identifizierten Mitfahrer mit einer Glasflasche geschlagen worden und habe diverse Verletzungen erlitten, darunter auch Schnittverletzungen am Kopf und im Gesicht. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei konnte sämtliche Mitfahrer ermitteln, da sie alkoholisiert gewesen seien, sei die Befragung schwierig gewesen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Angriff mit der Glasflasche wurde von der Staatsanwaltschaft als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Die Ermittlungen dauern an.