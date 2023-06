Die Gesellschaft, die in Beindersheim das kleine Baugebiet „Am Bobenheimer Weg“ erschließen soll, rechnet dafür mit Kosten von etwa 850.000 Euro.

Die Summe entspricht einem Erschließungsbeitrag von 145 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche, die von den jeweiligen Eigentümern zu bezahlen sind. Christopher Schulz von der Grundstückserschließungsgesellschaft (GEG) Vorderpfalz stellte diese Schätzung kürzlich im Beindersheimer Bauausschuss vor. Das 0,8 Hektar große Gelände am nordöstlichen Ortsrand gehörte bislang einem einzigen Eigentümer. Er hat Schulz zufolge den größeren Teil schon an die Ortsgemeinde verkauft, die darauf einen Kindergarten bauen will.

Der kleinere Teil, der sich an die Wohnbebauung im nördlichen Abschnitt der Richard-Wagner-Straße anschließt, soll Platz für sechs Doppelhaushälften bieten. Ob die Bauplätze vor oder nach der Erschließung verkauft werden, ist Sache des Eigentümers. Klar aber ist: Bevor dieser oder die Grundstückskäufer nicht mit der GEG einen Kostenerstattungsvertrag geschlossen haben, kann die Erschließung, also die Herstellung von Zufahrten, Wegen und Versorgungsleitungen, nicht beginnen. Mit der Ortsgemeinde und den Verbandsgemeindewerken wird die Gesellschaft, die den Pfalzwerken und der Sparkasse Vorderpfalz gehört, einen städtebaulichen Vertrag schließen.