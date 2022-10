Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben die Ortsgemeinde Lambsheim und die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Vorderpfalz am Donnerstag den Startschuss für die Erschließung des Baugebiets „Hintere Ringstraße“ begonnen. Nach Angaben des Erschließungsträgers entstehen auf einer Gesamtfläche von 1,6 Hektar 39 Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe von 421 Quadratmetern. Die Herstellungskosten seien mit circa 2,3 Mio Euro angesetzt, heißt es in einer Mitteilung der GmbH. Das Plangebiet liegt im Nordwesten von Lambsheim zwischen Feldern und einem Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe in der ehemaligen Kofferfabrik. Erschlossen wird es über die verlängerte Freinsheimer Straße.