Der Rhein-Pfalz-Kreis kauft sich ein Hotmobil. Nanu, denken Sie, was ist denn das? Das ist, ganz salopp gesagt, eine mobile Heizung. Gebraucht wird solch ein System gerade an der Realschule Bobenheim-Roxheim. Ein Kessel ist ausgefallen.

Einer der beiden Gaskessel an der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim ist kaputt. Reparieren kann man ihn nicht mehr. Ein neuer lohnt sich nicht. Denn die Realschule wird ganz neu gestaltet und soll künftig mit Geothermie versorgt werden. Das kann laut Kreisverwaltung aber noch zwei bis drei Jahre dauern. Solange muss die Wärmeversorgung anderweitig gesichert werden. Und damit kommt das Hotmobil ins Spiel.

Ein neuer Kessel kostet der Kreisverwaltung zufolge 60.000 Euro. Gebraucht wird er in Bobenheim-Roxheim nur noch wenige Jahre. Die Kosten für ein flexibles Hotmobil belaufen sich auf 75.000 Euro. Kaufen ist in diesem Fall sogar noch rentabler als Mieten, heißt es in der Beschlussvorlage für den Kreisbauausschuss, der seine Zustimmung für die Anschaffung geben muss. Zumal die mobile Heizung, nachdem sie in Bobenheim-Roxheim ihren Zweck erfüllt habe, auch an anderen Standorten eingesetzt werden könne. „Wir haben auch in anderen Liegenschaften abgängige Kessel im Einsatz. Sollte einer dieser alten Kessel ausfallen, könnte mit Hilfe des Hotmobils auch an anderer Stelle kurzfristig die Wärmeversorgung sichergestellt werden“, wirbt man seitens der Kreisverwaltung um Zustimmung. Und die gibt es dann auch. Der Beschluss im Ausschuss fällt einstimmig: Kaufen!