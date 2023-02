Der außerhalb von Böhl-Iggelheim gelegene Erlenhof wird vom Wasser- und Bodenverband zur Beregnung übernommen. Dieser will dort unter anderem auch Wohnungen für Mitarbeiter einrichten.

Der Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz hat den landwirtschaftlichen Aussiedlerbetrieb Erlenhof in Böhl-Iggelheim gekauft und will diesen als Lager und Werkstatt sowie für Seminare und für Wohnungen für Mitarbeiter nutzen. Einer entsprechenden Bauvoranfrage des Beregnungsverbands haben die Mitglieder des Bauausschusses des Gemeinderats in einer Sitzung am Dienstag, bei zwei Enthaltungen der Grünen, zugestimmt. Die endgültige Entscheidung trifft die Kreisverwaltung.

Der Gemüseanbaubetrieb sei im vergangenen Jahr aufgegeben und das aus mehreren Gebäuden bestehende Anwesen an den Beregnungsverband verkauft worden, so Bürgermeister Peter Christ (CDU). Zwar sind im Außenbereich der Gemeinde, in dem sich die Aussiedlung befindet, überwiegend landwirtschaftliche Betriebe zulässig. Doch gelte die geplante Nutzung als sonstiges Vorhaben, das unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden kann.

Eine Voraussetzung ist, dass keine wesentlichen baulichen Änderungen vorgesehen sind. Das sei der Fall und auch alle anderen Voraussetzungen seien erfüllt, so Christ. Bedenken äußerte Joachim Heidinger (Grüne), weil drei Wohnungen vorgesehen sind. Nach Angaben von Christ hat es auf dem Hof allerdings auch bisher schon Wohnungen gegeben.