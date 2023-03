Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch ist es an der Globus-Tankstelle in Bobenheim-Roxheim zu Engpässen gekommen. Die Nachfrage nach Sprit war kurz vor Ende des Tankrabatts überall im Frankenthaler Umland deutlich höher.

An der TOP-Tankstelle in Heßheim war der Andrang am Mittwochmorgen größer als sonst. „Wirklich extrem viel war aber gestern Abend los“, sagt Mitarbeiterin Nicoletta Rummel.