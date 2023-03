Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Teilen der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim herrscht öfter mal schlechte Luft, was in Zeiten von Corona ganz und gar nicht gut ist. Deswegen soll die Grundschule schnellstmöglich eine Lüftungsanlage bekommen. 500.000 Euro stehen dafür im Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim bereit.

Der Einbau war schon im 2019er-Haushalt vermerkt, jetzt mahnt der Schulelternbeirat Vollzug an. Denn wegen der Coronavirus-Pandemie verschärfe sich nach den Sommerferien das Problem, dass