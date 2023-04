Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit fast 20 Jahren ist Elias Weinacht politisch aktiv, seit 2012 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Nun will der Mutterstadter für seine Partei in den Landtag einziehen. Der 36-Jährige ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Referent. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und verbringt seine Freizeit am liebsten im Garten oder auf dem Fahrrad.

Herr Weinacht, was ist für Sie das wichtigste politische Thema aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, für das Sie sich in Mainz einsetzen werden?

Es sind sogar drei zentrale Themen: