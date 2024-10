Es ist kurios aber sehr schön anzuschauen, was Hans Sona aus Heiligenstein zuletzt entdeckt hat: In der Nähe seines Vogelhauses wuchs eine Sonnenblume, aus deren Blütenstand sich eine weitere Blüte entfaltet hatte.

Sona berichtet, dass er die Sonnenblume dort nicht gepflanzt habe, sondern sie wild aufgegangen sei – wahrscheinlich aus einem Korn, das eigentlich als Vogelfutter diente. Weil er so etwas noch nie gesehen hat, erkundigte er sich bei der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt (Lufa) in Speyer.

Die Lufa teilte ihm mit, dass bei der Sonnenblume der Ort, an dem sich Blüten entwickeln, durch ein Wechselspiel zwischen einem Hormon und regulatorischen Genen festgelegt wird. Ursache, dass Blüten am „falschen“ Ort wachsen, könne ein Gendefekt sein. Die Lufa, der ein solches Phänomen laut Sona auch noch nicht begegnet ist, schließt eine andere Ursache als einen Gendefekt aber nicht aus. Möglicherweise gebe es eine tiefergehende Abnormalität in dem Prozess, der normalerweise die Blütenstandbildung festlegt, sodass es zu der zweiten Blüte kam, teilte die Forschungsanstalt mit.

Egal ob Gendefekt oder Abnormalität – diese Laune der Natur ist sehr schön zu betrachten. Hans Sona hat die Sonnenblume daher fotografiert und wird sich aus dem Foto ein Poster anfertigen lassen.

