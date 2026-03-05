Einen Einbruchsversuch hat es an einem Reihenhaus in der Von-Ketteler-Straße in Mutterstadt gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fand ein Hauseigentümer Spuren des Versuchs an der Eingangstür und an einem Fenster. Für den Vorfall kommt der Zeitraum vom Freitag, dem 27. Februar, 11 Uhr, bis Mittwoch, 4. März, 12 Uhr infrage. Wer in dieser Zeit in der Von-Ketteler-Straße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.