Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am Mittwochnachmittag und in den Abendstunden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Waldsee in der Rehhütter Straße und in Limburgerhof in der Neuhofener Straße Kontrollstellen eingerichtet und auch mobile Kontrollen durchgeführt. Im Fokus stand laut Polizei die Einbruchsprävention. Hinweise auf Einbruchsdelikte haben die Beamten zwar keine gefunden, sie kündigen aber weitere Kontrollen in der dunklen Jahreszeit an.