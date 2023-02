Drei bislang noch unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben am Samstag gegen 19 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Bobenheim-Roxheim in ein Wohnhaus eingedrungen. Dabei wurde ein Fenster beschädigt. Im Haus durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen. Dabei wurden sie durch die Videoüberwachung des abwesenden Eigentümers erfasst. Dieser habe eine Benachrichtigung erhalten und die Unbekannten über einen Lautsprecher angesprochen, so die Polizei weiter. Die Männer hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Entwendet sei nichts geworden. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen melden: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.