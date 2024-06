Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das katholische Pfarramt in der Speyerer Straße in Mutterstadt und anschließend in die benachbarte Kirche eingebrochen. Laut Polizei wurde zwischen 23.30 und 8.30 Uhr im Pfarramt eine Tür aufgebrochen, danach wurden mehrere Räume durchsucht. Die Einbrecher nahmen einen Schlüssel für die Kirche mit und schauten sich auch dort um. Gestohlen wurde laut Polizei aber nichts. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.