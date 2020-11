In den Jugendkeller der katholischen Pfarrei in Berghausen ist eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten die unbekannten Täter zwischen dem 2. November und dem vergangenen Dienstag zwei Fenster am Pfarramt auf und gelangten so in das Gebäude, in dem sich auch der Jugendkeller befindet. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. An den Fenstern entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf die Täter.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Pfarramts in der Berghäuser Straße 63a aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.