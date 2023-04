Unbekannte Täter sind am Samstagabend auf ein Firmengelände einer Entsorgungsfirma in der Straße In der Schlicht zwischen Schifferstadt und Mutterstadt eingebrochen. Aus Fahrzeugen und Containern entwendeten sie laut Polizei Werkzeuge und Elektroschrott, darunter Komplettsätze von Schraubenziehern, Gabelschlüsseln und Ratschen. Aus einem Büro wurde ein Kaffeevollautomat entwendet, aus einem Firmen-Lkw zudem noch Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt.