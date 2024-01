Unbekannte haben sich in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einer Bar in der Neustadter Straße verschafft. Nach Angaben der Polizei wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Aus einer Kasse in der Küche wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. An dem aufgehebelten Fenster entstand zudem Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt entgegen unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.