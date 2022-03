Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 8 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, in einen Rohbau in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt eingebrochen. Nach Polizeiangaben haben die Einbrecher aus dem Gebäude Werkzeuge, Maschinen und einen Fahrzeugschlüssel gestohlen. Mit dem Schlüssel haben die Täter einen weißen Citroën Jumper ohne Firmen-Aufschrift auf einem in unmittelbarer Nähe liegenden Parkplatz entwendet. Vermutlich wurde das Fahrzeug zum Transport des weiteren Diebesguts genutzt, vermuten die Beamten. Laut Polizei wurden bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. auf 17. März, Werkzeuge in demselben Rohbau gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Wer Hinweise auf die Täter oder den Tathergang machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.