Ein Einbruchdiebstahl wurde am Sonntag in Büros in der Rheingönheimer Straße in Mutterstadt festgestellt, so die Polizei in einer Mitteilung. Laut dem Geschädigten sei der Einbruch zwischen 7. Februar und dem 8. Februar erfolgt. Aus den Büros wurden unter anderem elektronische Geräte entwendet. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.