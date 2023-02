In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Römerberger Ortsteil Berghausen eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie die Terrassentür auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Es wurden Gegenstände im Wert von etwa 6000 Euro gestohlen, der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.