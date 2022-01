Unbekannte sind am Wochenende in die Realschule plus in Bobenheim-Roxheim eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr. Zutritt verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster, das sie aufhebelten. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen, um in andere Stockwerke oder andere Gebäudebereiche vorzudringen. Verschiedene Klassenzimmer, Räume der Schulleitung und das Sekretariat wurden durchwühlt. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Spuren vom Tatort hat die Polizei gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.