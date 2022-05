Bereits am Freitagmittag hat sich auf dem Radweg an der Bahnstrecke in Berghausen ein Unfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wollte eine 14-Jährige aus Römerberg nach links abbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Beamten einen 15-Jährigen, der sie gerade überholen wollte. Bei dem Zusammenstoß stürzten beiden Fahrradfahrer. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.