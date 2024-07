Auf einen stark alkoholisierten 44-Jährigen ist die Polizei am Samstagnachmittag in Dudenhofen getroffen. Weiteres Merkmal: Der Mann war nackt. Laut Polizei zog er sich zwar wieder an und verließ die Speyerer Straße. Doch wenig später sei er zurückgekehrt – erneut nackt. Ein Atemalkoholtest ergab den weiteren Angaben zufolge 3,7 Promille. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bei der Speyerer Polizei.