Ein großes Fest der Freundschaft feiert Mutterstadt am Samstag, 18 Uhr, im Palatinum. Gefeiert werden runde „Geburtstage “ der Verbindungen zu vier Gemeinden. Zudem wird das vierwöchige Bilderhauer-Symposium offiziell beendet. Alles ist miteinander verwoben.

Vor 25 Jahren erkannte man, dass Europa nicht nur auf dem Papier eine Einheit bilden sollte, sondern dass der europäische Gedanke in Kontakten zwischen Europäern manifestiert wird. So beschloss der Mutterstadter Rat die Gründung eines Partnerschaftsvereins mit dem Auftrag, Freundschaften mit europäischen Gemeinden aufzubauen. Kontakte zu den Gemeinden des heutigen Kabelsketal ( Sachsen-Anhalt), zu Naturns in Südtirol ( Italien) und zu Praszka ( Polen) gab es bereits. Mit dem Verein wurden daraus offizielle Partnerschaften. Vor 20 Jahren kam auch Oignies ( Frankreich) dazu – ein weiteres Jubiläum, das am Samstag gefeiert wird. „Partnerschaften – Bausteine des Friedens“ ist die große Überschrift, unter der das Fest steht. Im gleichen Sinne findet seit 8. September das Bildhauer-Symposium statt, das mit dem Fest endet. „Miteinander: Wir in Europa! Mutterstadt im Herzen der Metropolregion“ ist das offizielle Motto. Vier Künstler – Roman Fryczynski, Stanislav Kilarecki, Steffen Ahrens und Martin Schöneich – als Vertreter der Partnergemeinden gestalten auf dem Alten Friedhof Skulpturen. Diese sollen dann in Mutterstadt an die Freundschaft zwischen den Gemeinden erinnern und ein Signal in die Zukunft für ein friedliches Miteinander sein, erklärt der zuständige Beigeordnete Frank Pfannebecker (CDU).

Aus allen Gemeinden werden Gäste kommen, Bürgermeister und Vertreter werden im Palatinum Reden halten, die übersetzt werden, informiert Martin Kielbasa, Vorsitzender des Partnerschaftsverein. Zudem werden die Orchester der Mutterstadter Blaskapelle und des Handharmonika-Clubs musizieren. Jeder Bürger ist zu der Jubiläumsveranstaltung eingeladen, kostenlose Eintrittskarten können im Palatinum abgeholt werden. Für Kurzentschlossene finde sich auch noch ein Platz, verspricht Bürgermeister Thorsten Leva (SPD).