Um den Nachwuchs in Römerberg muss sich niemand sorgen. Beigeordneter Heinz-Peter Schneider hat 26 Kinder und Jugendliche und drei Mannschaften der Gemeinde für ihre besonderen sportlichen und kulturellen Leistungen im Jahr 2023 geehrt.

Schauplatz der Römerberger Jugendehrung ist in diesem Jahr nicht wie ursprünglich geplant die Mechtersheimer Schulturnhalle, sondern die Festhalle in Dudenhofen. Sie ist am Freitag gut besetzt. Neben den beiden Römerberger Beigeordneten Heinz-Peter Schneider (Grüne) und Franz Zirker (CDU), Verbandsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) und zahlreichen Gemeinderatsmitgliedern, sind Eltern, Angehörige, Freunde, Vereinsmitglieder, Trainer und Betreuer dabei.

Der sportliche und kulturelle Nachwuchs aus Römerberg wird für Leistungen ausgezeichnet, die auf Talent, Fleiß und Disziplin aufbauen. 26 Kinder und Jugendliche werden für ihre Einzelleistungen geehrt. Darunter sind Katja, Judith und Lea Schweizer. Die Schwestern haben sich im Wettbewerb „Jugend musiziert“ durchgesetzt und erste Plätze in ihren Altersgruppen mit Klavier und Violine belegt. Katja war Siegerin im Regionalwettbewerb mit beiden Instrumenten. „Ich habe mit drei Jahren mit Geige angefangen, Klavier spiele ich seit zwei Jahren“, erzählt die Achtjährige der RHEINPFALZ. Judith ist zwölf. Sie hat im Streicherensemble den ersten Platz im Regional- und Landeswettbewerb und den dritten im Bundeswettbewerb belegt. Oboe spielt sie, seit sie acht ist „mit Begeisterung“. Lea ist mit 16 die Älteste. Sie hat sich am Klavier den ersten Platz im Regional- und Landeswettbewerb erspielt. Mit zwölf Jahren habe sie zum ersten Mal am Klavier gesessen, berichtet sie. „Jede von uns hat sich ihre Instrumente ganz alleine ausgesucht“, betont Lea.

Begonnen haben die Mädchen an der Musikschule Heiligenstein, danach in Speyer. „Wir wachsen in einem musikalischen Elternhaus auf“, erklärt Lea die gemeinsame Leidenschaft der Familie. Katja und Judith üben täglich maximal eine Dreiviertelstunde, Lea sitzt manchmal zwei Stunden am Klavier. „Es erfüllt“, sagt sie. Für Judith gibt es keine Alternative. „Ich möchte Musik studieren“, sagt die Geehrte.

Weitere musische und sportliche Leistungsträger werden aufgerufen und nehmen auf der Festhallenbühne Urkunden und Gutscheine für einen Speyerer Drogeriemarkt in Empfang. „Viele unserer Kinder und Jugendlichen sind Wiederholungstäter“, erklärt Schneider den Bekanntheitsgrad zahlreicher Geehrter im Alter von zehn bis 18 Jahren. Elf Teams erhalten Mannschaftsehrungen für Meisterleistungen in den Bereichen Handball, Volleyball und Beachvolleyball. Gelder für die Vereinskassen werden den Trainern überreicht. „Unser Nachwuchs ist gesichert“, freut sich Schneider über Ehrgeiz und Erfolg der Römerberger Jugend.

Das Jugendorchester Mechtersheim ist unter der Leitung von Kerris Klug für die musikalische Begleitung zuständig. Nicht im Programm aufgeführt ist der Überraschungsauftritt der Garde des Mechtersheimer Karnevalvereins. Elf Tänzerinnen, trainiert von Lisa Butz, gelingen auch außerhalb der Kampagne temperamentvolle und vergnügliche Formationen nach klassischen Vorlagen.

Ehrungen

Für musikalische Leistungen: Katja, Judith und Lea Schweizer, Stina Gast, Nora Pfister, Hannah Jochem, Paul Schmitz, Raphael Junkes.



Für sportliche Leistungen: Jaron Götz (Wassersport), Clara Fischer, Mario Hoffelder, Leni Magin, Christoph Lang, Till Kurz, Amelie Schall, Tim Steiger (Handball), Moritz Reichmann (Bogenschießen), Liam Burkart, Emily Stamm, Annika Müller, Max Müller, Tim Müller (Leichtathletik/Laufen), Marilu Borlinghaus, Linn Vogel, Emma-Sophie Russ, Emil Walter (Volleyball/Beachvolleyball). Außerdem Handball-, Volleyball- und Beachvolleyballmannschaften des TuS Heiligenstein.