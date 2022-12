Generationen von Schülern aus Harthausen, Hanhofen und Schifferstadt kennen ihn als Schulleiter, haben unter seiner pädagogischen Anleitung die ersten Sprossen auf der Bildungsleiter erklommen: Werner Morsch. Der gebürtige Dudenhofener feiert am Freitag, 23. Dezember, seinen 80. Geburtstag.

Werner Morsch geht in der zehnten Klasse vom Gymnasium ab, lernt im Ludwigshafener Bürgerbräu den Beruf des Brauers und Mälzers. Danach erst baut er auf dem zweiten Bildungsweg am damaligen Speyer-Kolleg das Abi und studiert in Worms Pädagogik. Am 1. April 1968 wird er in den Schuldienst eingestellt. Die erste Station ist die Volksschule Ernst im Landkreis Cochem/Mosel. Damals schon ist er deren Chef.

Von da an geht es auf der Karriereleiter stetig weiter nach oben: 1971 legt Morsch die zweite Lehramtsprüfung ab, wechselt als Schulleiter an die Volksschule Hanhofen, im August 1977 geht er in gleicher Funktion an die Karl-Hufnagel-Schule ins Tabakdorf. Dort wirkt er bis Sommer 1998. Als Rektor der Grundschule Nord in Schifferstadt geht Morsch 2007 in den Ruhestand.

„Die pädagogisch interessanteste Zeit waren die Jahre in Harthausen“, sagt der Jubilar. Die Pädagogik habe sich damals ständig reformiert. „Kollegium und Schulleitung waren schon sehr stark gefordert.“ Sein Herzenswunsch sei die Zusammenarbeit aller Beteiligten gewesen. In Harthausen habe das perfekt geklappt. „Vieles war damals noch auf dem kurzen Dienstweg möglich.“

Morsch ist immer schon stark an Kunst interessiert und er ist begeisterter Fotograf. Nach wie vor besucht er gerne Kunstausstellungen. Ab und an nimmt er noch die Kamera in die Hand. Abgeben wird er zum Jahresende nach 35 Jahren den Vorsitz im Kreisverband Bildung und Erziehung (VBE) Speyer und Umgebung. Und zur Feier des „Runden“ will er sich ein Bier aufmachen. Das tut er auch immer wieder mal noch gerne, seit Jahren aber nur noch alkoholfrei.