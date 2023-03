Rhein-Pfalz-Kreis. An der Earth Hour am Samstag, 25. März, beteiligen sich Schifferstadt, Mutterstadt und die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Kommunen schalten in der „Stunde der Erde“ um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. In Schifferstadt soll’s gar romantisch werden.

Vielerorts bleibt derzeit ohnehin schon das Licht an öffentlichen Gebäuden aus, um ein Zeichen zu setzen für Klimaschutz und bewussten Ressourcenverbrauch, zum Beispiel in Schifferstadt. Und trotzdem möchte die Stadtverwaltung auch dieses Jahr zur Teilnahme an der 17. Earth Hour einladen. Wie bereits in den vergangenen Monaten, soll laut Mitteilung die Beleuchtung der öffentlichen Gebäude ausgeschaltet bleiben. Jeder und jede könne aber zusätzlich mitmachen und anstelle von elektrischem Licht auf Kerzenromantik setzen. Allein zu Hause im Dunkeln sitzen muss niemand, denn ab 20 Uhr ist auf dem Rathausvorplatz ein Treffen geplant, um auf Energieverbrauch und Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Für Gemütlichkeit sorgen nach Angaben der Stadt ein Lagerfeuer, ein Getränkeangebot und Windlichter. Beim Energiequiz kann jeder sein Wissen rund ums Thema Klima und Energie unter Beweis stellen. Für alle, die mitmachen, gibt es eine Kleinigkeit zum Grillen über der Feuerschale, heißt es in der Ankündigung. Und schließlich soll gemeinsam ein Lied für den Planeten angestimmt werden.

Mutterstadt und die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim wollen ebenfalls ein Zeichen für Klimaschutz und Frieden setzen und um 20.30 Uhr für eine Stunde lang die Straßenbeleuchtung ausschalten. Mehr Informationen unter www.wwf.de/earth-hour.