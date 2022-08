In der Nacht auf Montag gegen 2.10 Uhr hat die Polizei einen Mann gestoppt, der unter Drogeneinfluss auf der L523 unterwegs war. Bei der Kontrolle am Ortsausgang von Bobenheim-Roxheim in Richtung Worms konnten die Beamten bei dem 43-Jährigen aus Alzey laut Polizeibericht drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein Drogentest schlug auf Amphetamine an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.