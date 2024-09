Zum mittlerweile dritten Mal lädt der Ortsverein Dudenhofen zu einem Dorfflohmarkt ein. In vielen Höfen kann am Samstag, 28. September, zwischen 10 und 16 Uhr, nach Schnäppchen gestöbert werden. „Ähnlich wie in umliegenden Gemeinden werden Dudenhofens Einwohner ihre gebrauchten, aber noch verwendbaren Dinge feilbieten können“, teilen die Veranstalter mit. „Nachhaltiges Handeln durch ,Weiterverwendung statt Entsorgung’ bleibt auch in diesem Jahr ausdrücklich ein Hauptaugenmerk des Flohmarktes und soll zum Nachdenken anregen.“

Teilnehmer konnten sich kostenfrei auf der Website des Ortsvereins registrieren und sicherten sich damit einen Platz auf dem Lageplan. Am Flohmarkttag selbst agiert dann jeder teilnehmende Hof eigenverantwortlich anhand der Spielregeln und in den Grenzen des jeweiligen Grundstücks.

Der Lageplan ist im Internet auf der Seite www.dudenhofen.net/flohmarkt-lageplan abrufbar. wie der Ortsverein auf seiner Website informiert, sind rund 120 Höfe angemeldet. Das Motto sei „von privat – an privat“. Professionelle Händler mit Neuware sollen nicht teilnehmen.