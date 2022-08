Nach rund einem Jahr Prozess vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal sollte am Donnerstag das Urteil gegen einen Mann aus Dirmstein fallen, der beschuldigt wird, einen Werkstattbesitzer aus Waldsee zunächst mit einer Armbrust schwer verletzt und dann mit einem Seil zu Tode stranguliert zu haben. Doch der Termin vor Gericht musste kurzfristig abgesagt werden. Einer der Schöffen war in der Nacht auf Donnerstag ins Krankenhaus gekommen. Ein neuer Termin, an dem der Verteidiger sein Plädoyer halten und voraussichtlich auch ein Urteil fallen wird, wurde für Mittwoch, 31. August, 11 Uhr, angesetzt.