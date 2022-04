Zwei maskierte Personen auf der umzäunten Baustelle Am Floßbach – das meldete eine Sicherheitsfirma am Freitag gegen 0.30 Uhr der Polizei. Die fand eine aufgehebelte Tür an einem Container vor und einen verdächtigen Pkw in der Nähe, dessen Fahrer vergebens versuchte zu fliehen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zwei Männer, welche nach Diesel rochen, und in einem Gebüsch drei gefüllte Kanister Diesel. Im Auto wurde diverses Werkzeug sichergestellt, und am Tatort stellten die Polizisten Baustellenfahrzeuge mit geöffneten Tankdeckeln fest. Beide Beschuldigte wurden laut Polizei erkennungsdienstlich behandelt.