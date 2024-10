Zwei Männer im Alter von 27 und 70 Jahren haben in der Nacht zum Montag, gegen 3 Uhr Fallrohre von einer Baustelle in der Heidengartenstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Zeugen das Duo, als dieses sich an dem Rohbau zu schaffen machte, und alarmierten die Ordnungshüter. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie die beiden Täter nicht mehr finden, kontrollierten daraufhin aber die Umgebung und wurden fündig: Der 27-Jährige und der 70-Jährige gingen den Polizisten auf einem Feldweg bei der Schillerstraße ins Netz, wo sie mit ihrem Auto unterwegs waren. Die fällige Durchsuchung des Fahrzeugs führte die Beamten schließlich zum Erfolg, sie konnten die Fallrohre im Wert von 200 Euro finden und sicherstellen. Die beiden Männer durften ihrer Wege gehen, nachdem sie die fälligen polizeilichen Maßnahmen über sich ergehen ließen.