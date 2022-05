Unbekannte haben in Bobenheim-Roxheim unbemerkt Hunderte Liter Diesel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt auf ein Firmengelände in der Industriestraße verschafft und aus mehreren Fahrzeugen rund 400 Liter Diesel abgezapft. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.