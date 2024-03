In der Nacht von Donnerstag, 14. März, auf Freitag, 15. März, haben Unbekannte mehrere Aluminiumplatten von einem Betriebsgelände in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter durch ein aufgebrochenes Tor Zugang zum Gelände der Firma verschafft. Die Platten seien mithilfe eines Hubwagens entwendet worden. Die Ermittler glauben, dass die Täter zum Transport der Platten einen Lkw genutzt haben. Die Schadenshöhe war zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich, an die Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.