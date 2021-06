Auf Katalysatoren haben es Diebe in Mutterstadt abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag und Montag von einem im Medardusring abgestellten Fahrzeug den Katalysator ausgebaut und gestohlen. Vermutlich haben der oder dieselben Täter auch versucht, den Katalysator aus einem im Pfalzring geparkten Pkw auszubauen. Aus bisher unbekannten Gründen sei das aber nicht gelungen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können oder Verdächtiges zu dieser Zeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.