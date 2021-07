Auf Schuhe und Taschen hatten es die Diebe abgesehen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Modegeschäft im Gewerbegebiet An der Fohlenweide in Mutterstadt eingebrochen sind. Dort entwendeten sie nach Polizeiangaben etwa 100 Paar Schuhe, 60 Handtaschen sowie Sporttaschen und Geldbeutel, zumeist aus Leder. Der Schaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, oder auffällige Beobachtungen zur Tatzeit machten. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.