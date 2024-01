In Bobenheim-Roxheim wurden sowohl in der Raiffeisenstraße, als auch in der Danziger Straße mehrere Elektrogeräte entwendet, die Anwohner jeweils an der Straße abgestellt hatten. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird von der Polizei auf rund 550 Euro geschätzt. Nach Polizeiangaben ereigneten sich die Diebstähle am Freitag, 12. Januar, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 zu wenden, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.