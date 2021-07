Zwei Paletten mit Obstkisten: Das ist die Beute, die Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Gebiet Im Grund in Mutterstadt entwendet haben. Auf dem Firmengelände wurde laut Polizei ein Zaun beschädigt, die Obstkisten wurden vermutlich mit einem Transporter weggefahren. Eine dritte Palette stand zum Abtransport bereit, wurde jedoch durch die Täter zurückgelassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.